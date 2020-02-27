شركة الخرطوم للأمن الغذائي تعلن عن توفير مواد تموينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت شركة الخرطوم للأمن الغذائي، عن توفير كميات كبيرة من غاز الطهي والدقيق والسكر.وطالب مسؤول بالشركة في حديث لـ صحيفة (مصادر)، الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم والمحليات بالإسراع في استلام حصتها من المواد التموينية التي من بينها الغاز والدقيق والسكر، في مسعى لتخفيف الأزمات التي تضرب البلاد، مؤكداً عزم الشركة توفير بقية المواد الأساسية المتمثلة في “الزيت، العدس، الأرز، واللبن” خلال الأيام المقبلة.

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