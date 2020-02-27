الفنان الكبير أبوعركي البخيت يرفض تكريمه لهذه الأسباب (…)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علمت (الموقع) من مصدر مقرب من الفنان أبوعركي البخيت رفضه لمبادرة تكريمه من عدة جهات مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب لأن معاناة المواطن لم تنتهِ بعد ومازالت الصفوف تنهك الجميع، وقال المصدر إن عركي يرى تكريمه الحقيقي حينما تتحقق شعارات الثورة على أرض الواقع. من جهة أخرى لفت المصدر إلى أن الفنان أبوعركي البخيت دخل في بروفات مكثفة لعمل جديد لمدينة ودمدني.

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