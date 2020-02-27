البدوي : السعودية والامارات لم تقدما بقية المنحة المالية 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف وزير المالية السوداني عن عدم تقديم السعودية والامارات بقية المنحة المعلنة في وقت سابق وفق تصريحات صحفية .

وقال البدوي في تصريح نقلته جريدة الانتباهة في عددها صباح اليوم الخميس أنّ الرياض وأبو ظبي لم تقدما متبقي منحتهما البالغ”2.25″ مليار دولار حتى الان .

ورأى في الوقت نفسه أنّ الوضع لم يعد يحتمل دعم الوقود وجزم بالمقابل بدعم الخبز بصورة مستديمة، بينما يستمر البنزين التجاري,

واتهم البدوي الدولة العميقة للفساد و”لليمين المغبون” بالعمل ضد الحكومة.

من جانب اخر اشار البدوي إلى أنّ الصناعات الدفاعية ستدعم الموازنة بـ”2″ مليار دولار.

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