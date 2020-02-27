شباب سودانيون يستعدون لاستقبال الرئيس الألماني خلال زيارته اليوم إلى الخرطوم ب ” طريقة مبتكرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشر مجموعة شباب سودانيين على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، استعداداتهم لاستقبال الرئيس الألماني الذي يزور الخرطوم اليوم الخميس، بطريقة مبتكرة، بحسب ما رصدت “السوداني الإلكترونية”.

وأعد الشباب عشرات السيارات الكلاسيكية من ماركة فلكسواجن الالمانية العريقة، بألوانها الجذابة لاستقبال رئيس ألمانيا، خاصة وأن له كتابين أحدهما بعنوان “صنع في ألمانيا”.

وعلق أحد الشباب المنظمين للتظاهرة بعد نشر الصور قائلاً: ” تجهيزات استقبال رئيس المانيا بمركبات فلكسواجن الالمانية العريقة، شكرا لمالكيها، شكرا حمدوك”

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و فولكس واجن، هي شركة صناعية ألمانية كبرى، أسسها حزب العمال الألماني عام 1937، ومقرها فولفسبورغ، سكسونيا السفلى، في ألمانيا، وتتبع لمجموعة شركات فولكس فاجن. تنتج الشركة سيارات فولكس واغن إحدى السيارات الأكثر مبيعاً وتمثل الآن ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، بعد تويوتا.

ويبدأ الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، زيارة إلى الخليج 365 الخميس، ليكون أول رئيس لدولة أوروبية يزور السودان منذ نجاح الثورة، وتشكيل الحكومة الانتقالية فى أغسطس الماضي، وأول رئيس ألمانى يزور السودان منذ أكثر من 3 عقود.

ومن المقرر أن يصل شتاينماير إلى الخرطوم صباح الخميس، ويتوجه إلى القصر الجمهوري، للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبعدها يلتقى مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، حيث يعقدان مؤتمرا صحفيا، كما سيزور متحف السودان القومي، بالاضافة إلى برامج خاصة فى معهد جوتة والسفارة الألمانية.