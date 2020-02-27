قرار هام من وزارة الصناعة والتجارة لجميع المصانع في البلاد

الخليج 365 : أصدر وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني قرارًا لجميع المصانع في السودان بإلزامهم استخدام نظام الترميز (الباركود) لجميع المنتجات السودانية . ويلزم القرار الصادر برقم 28 لسنة 2020 من وزارة الصناعة والتجارية على جميع المصانع استخدام نظام ترميز باركود اصلي لكل منتج على حده . وتضمن القرار استخدام رمز باركود اصلي موثق من المنظمات العالمية التي تمنح رخصة استخدام الباركود وتحديد دولة المنشأ السودان . Advertisements واشار القرار الى انه يجب ايداع نسخة من بيانات المنتج والرمز (باركود) لدى وزارة الصناعة والتجارة . ووجه القرار جميع المصانع على توفيق اوضاعهم واصدار رموز للمنتجات كحد اقصى حتى 31/12/2020 . ونوه القرار الى انه لن يسمح بالتعامل داخليا وخارجيا لكل منتج لا يحمل رمز باركود اصلي ابتداء من 1/1/2021 .

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