الخارجية المصرية تعلق على “عدم مشاركة إثيوبيا” في محادثات سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية المصرية التزام القاهرة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي حول سد النهضة، مشيرة أن الهدف من الاجتماع المقرر انعقاده غدا في واشنطن هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل السد.

جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، المستشار أحمد حافظ، على سؤال أحد المراسلين حول ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده يومي 27 و28 فبراير/ شباط الجاري في واشنطن حول سد النهضة.

وأضاف حافظ في بيان صدر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بـ”فيسبوك”، أن الاتفاق قام ببلورته الجانب الأمريكي والبنك الدولي على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) منذ اجتماع واشنطن الأول الذي في عقد في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.

وأكد حافظ مشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديراً للدور البناء الذي اضطلعت به على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وتابع: “مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة”.