“أنصار الله” تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف بأجواء صعدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جماعة أنصار الله، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة للتحالف العربي، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها الجماعة، عن مصدر عسكري قوله، إن “الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان (التحالف) في منطقة الصوح (التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة) قبالة نجران”.
ولم يشر المصدر إلى السلاح المستخدم في إسقاط الطائرة، مكتفياً بالقول إنه “سلاح مناسب”.
كانت “أنصار الله” أعلنت، الأحد الماضي، امتلاكها 4 منظومات جديدة للدفاع الجوي ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1، قالت الجماعة إنها طورتها بخبرات يمنية بحتة.
وأعلنت “أنصار الله”، منتصف شباط/فبراير الجاري، إسقاط مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للتحالف بصاروخ أرض – جو أثناء تحليقها في سماء مديرية المصلوب غرب محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
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