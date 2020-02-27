قرار مفاجئ بتحرير سعر البنزين والسماح للشركات باستيراده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، الأربعاء، قرارا مفاجئا قضى بالسماح لبعض الشركات باستيراد وتوزيع البنزين ”الجازولين“ بالسعر التجاري. وحدد خطاب صادر عن الوزير، سعر لتر الجازولين بـ 23 جنيها، ليصل سعر جالون البنزين إلى 103 جنيهات بدلاً من 24 جنيها سعر الجالون الحالي. Advertisements وألزم القرار الشركات الراغبة في الشراء بالسعر التجاري بتحديد المحطات مع مراعاة العمل لمدة 24 ساعة، اعتبارا من امس الأربعاء. وأصدرت وزارة الطاقة والتعدين في وقت سابق تعرفة تجارية للبنزين، قضت ببيع الجالون بـ 126 جنيها بدلا من 28 جنيها للجالون. وقال منشور سابق إن الوزارة وافقت على استيراد البنزين بالسعر التجاري مدعوماً بقيمة 50٪ ليباع اللتر بـ 28 جنيها والجالون بـ 126 جنيها.

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