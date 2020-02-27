النائب العام إلى المجلد اليوم لمتابعة بلاغ اغتيال وكيل نيابة

قال النائب العام تاج السر الحبر “الأربعاء” إن النيابة وبالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى ستبذل كل الجهد للقبض على الذين اغتالوا وكيل نيابة المجلد محمد باشا يس ليل “الثلاثاء” وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، في وقت يغادر الحبر اليوم إلى مدينة المجلد لتقديم واجب العزاء في وكيل النيابة الراحل ومتابعة سير البلاغ.

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وقال الحبر في بيان بحسب صحيفة السوداني، إن الذين اغتالوا وكيل النيابة إنما أرادوا إصابة العدالة في مقتل ولكن ستظل الغاية والتي لن يجهضها أو يوقف زحفها المتربصون وضعاف النفوس هي سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن وكيل نيابة المجلد اغتالته أيدٍ مجرمة غيلة وغدراً بمنزله بمدينة المجلد.