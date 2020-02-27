(الجريدة) تطلب شهادة الخطيب وموسى هلال في قضية الدعم السريع

دونت قوات الدعم السريع ثلاثة بلاغات في مواجهة صحيفة الجريدة على خلفية تصريحات عضو التفاوض جناح الحلو التي ذكر فيها ان قوات الدعم السريع خطر على الثورة، وفي شهادته للمحكمة أكد محمد جلال صحة ما ورد على لسانه بـ “الصحيفة”.

وفي السياق ذاته قيدت قوات الدعم السريع بلاغاً ثانياً في مواجهة “الجريدة” استناداً على تصريحات سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في الندوة التي نظمتها رابطة اعلاميي دارفور والتي قطع فيها بعدم قبولهم بدمج الدعم السريع في الجيش.

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وبحسب صحيفة الجريدة، طلبت الصحيفة من المحكمة استدعاء زعيم قبيلة المحاميد وقائد حرس الحدود المعتقل حالياً موسى هلال، وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب للادلاء بشهاداتهما امام المحكمة.

وكانت قوات الدعم السريع قد تقدمت بفتح بلاغ في مواجهة رئيس تحرير صحيفة الجريدة والكاتبة هنادي الصديق على خلفية تناولها لقضايا متعلقة بالدعم السريع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)