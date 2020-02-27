بدء محاكمة عناصر “عصابة” ضبط ” كوكايين” داخل أحشائهم

التاريخ: 27-فبراير-2020
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بدأت محكمة الإرهاب بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد بشير أمس أولى جلسات محاكمة عصابة تم ضبط (11) من عناصرها وهم يبتلعون (11) كيلو من الكوكايين داخل أحشائهم، ونجحت المجموعة في تجاوز الإجراءات الأمنية داخل دولتهم لكن معلومات دقيقة قادت لتوقيفهم بالخرطوم وتدوين بلاغات في مواجهتهم.
ووفقاً للاتهام فقد أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب “كوكايين” بمطار الخرطوم تقف وراءها عصابة دولية بعد أن توافرت لهم معلومات عن تحركات للعصابة بالخرطوم قادتهم لمعرفة مصدر المخدرات بإحدى دول الجوار.
وبحسب صحيفة السوداني، ألقت السلطات القبض على عناصر يتبعون للعصابة بمطار الخرطوم وتم نقلهم لمستشفى الشرطة وإجراء الفحوصات الطبية التي أكدت وجود “لفافات” تحتوي على الكوكايين داخل أحشائهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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