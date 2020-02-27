وفد السودان لمفاوضات سد النهضة يصل واشنطن

علمت مصادر أن وفد السودان لمفاوضات سد النهضة وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت لم يحدد بعد إن كانت جولة جديدة لأطراف سد النهضة ستلتئم اليوم وفقاً لما هو معلن مسبقاً خاصة بعد إعلان إثيوبيا عدم مشاركتها في الجولة التي دعت لها الحكومة الأمريكية أم لا.

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ووفقاً لمصدر بالوفد الحكومي فإن السودان تلقى دعوة رسمية لذلك غادر وفده، وأكد المصدر أنه لا يوجد سبب يمنع الوفد من السفر، وأضاف بحسب صحيفة السوداني ”نحن طرف أصيل في المفاوضات وغير معنيين بمواقف الدول الداخلية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)