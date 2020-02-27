معلمون: 13 ضريبة ورسم فرضت على التعليم الخاص

كشف عدد من المعلمين عن ارتفاع حجم الضرائب والرسوم المفروضة على التعليم الخاص الى 13 ضريبة , واشتكى المعلمون في مؤتمر أصحاب المصلحة في قضايا التعليم الذي نظمته لجنة المعلمين بالمرحلة الثانوية بمحلية امدرمان بالتعاون مع مكاتب التعليم للمرحلة الثانوية امدرمان، من عدم وجود اشراف دوري من قبل الوزارة بجانب افتقار المدارس الخاصة لتدريب المعلمين بالاضافة الى تدخل الدولة فى تحديد الرسوم الدراسية للطلاب.

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وقال المعلمون: تعاني المدارس الخاصة من عدم وجود معلم ثابت الى جانب عدم تخصيص قطع أراضي للمدارس الخاصة وعدم وجود ادارة عامة منفصلة للتعليم الخاص بالمحليات. وطالبت لجنة المعلمين بالمرحلة الثانوية بمحلية أمدرمان بحسب صحيفة الجريدة، بضرورة اصلاح وضع التعليم الذي وصفته بالمتردي، وأرجعت تدهور التعليم الى التخبط في القرارات وقالت: نحتاج الى ارادة قوية، ونوهت الى انه فى عهد النظام البائد كانت تعقد مؤتمرات للتعليم بمبالغ طائلة ولم تساهم مخرجاتها في نهضة التعليم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)