الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يزور الخرطوم السبت ويلتقي البرهان وحمدوك

أكد الاتحاد الأوروبي، دعم الحكومة الانتقالية والشعب السوداني، لتحقيق التحول نحو الديمقراطية الشاملة والسلمية، وأبدى استعداده للتعاون في مجال السلام والتنمية والحكم الرشيد ووضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صميم التزاماته ومشاركته في الفترة الانتقالية.

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وأعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دول ،للصحفيين أمس بحسب صحيفة الجريدة، أعلن عن وصول الدكتور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبي جوزيف بوريل فونتيليس إلى السودان السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقيان خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، كما سيزوران حاضرة شمال دارفور الفاشر، وسيلتقيان بالمنظمات الدولية والنازحين.

وقال السفير روبرت إن بوريل سيقدم محاضرة بجامعة الخرطوم حول الدور المتوقع للاتحاد الأوروبي في السودان في الفترة الانتقالية واعتبر زيارته تعزز الشراكة بين السودان الجديد والاتحاد الأوروبي، وكشف السفير أن بوريل سيعلن خلال زيارته تفاصيل الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية للسودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)