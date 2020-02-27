ترحيب واسع للشارع السوداني بزيارة رئيس ألمانيا

رصدت مصادر ترحيباً واسعاً من المواطنين لزيارة الرئيس الألماني للبلاد ، ووصف عدد من المواطنين زيارة فرانك فالتر للبلاد اليوم من خلال إستطلاع الزيارة بالتاريخية ، وتوقع القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله أن تساهم الزيارة في توطيد العلاقات الخارجية وأن تجذب العديد من الدول الأوروبية والدول الامريكية بجانب المساهمة في توسيع التبادل التجاري وفتح الفرص الاستثمارية في كل المجالات ومساعدة السودان في الخروج من قائمة الارهاب.

واعتبر خلف الله في حديثه لصحيفة الجريدة، أن الزيارة تعطي مؤشراً على انفتاح السودان على القوى المؤثرة في المجتمع الدولي وقال: لدينا فرصة واسعة في اقامة علاقات الخارجية على أسس تراعي قيم ومصالح البلاد العليا، بجانب محو الصورة القاتمة التي رسمها النظام البائد طوال سنوات حكمه، وأردف: أصبح بامكان الحكومة الإنتقالية تهشيم جدار علاقاتها الخارجية.

Advertisements

وفي السياق ذاته جددت لجان المقاومة التزامها بعدم التصعيد ورفضت الدعوات التي وصفتها بالمسمومة، واتهمت فلول النظام بالوقوف خلفها بغرض افشال الزيارة.

ومن جانبه رحب عضو لجان المقاومة جنوب الحزام محمد يحيى بالرئيس الألماني وقال: زيارة الرئيس الألماني تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح بجانب أننا قطعنا أشواطاً كثيرة في تطبيق الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)