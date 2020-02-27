الصحة تنفي وجود حالة اشتباه بـ(الكورونا) في الخرطوم

نفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا وسط العاملين بشركة هواوي في وقت أعلنت فيه عن اكتمال الاستعدادات لانطلاقة حملة مكافحة الملاريا.

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وقال مدير الادارة العامة للطب الوقائي د. محمد نقدالله بحسب صحيفة آخر لحظة، إن انطلاقة حملة مكافحة الملاريا تأتي في اطار الاستعدادات المبكرة لفصل الخريف منوهاً الى انه تم رفع مقترح الخطة الكاملة لخريف العام الجاري، والتي تمت من خلال خبراء ومسوحات لفصل الخريف بالعاصمة في خلال العشرة أعوام الماضية، وأردف: “لن نقبل بأن يفاجئنا الخريف بعد اليوم”، من جانبها كشفت مديرة إدارة الوبائيات بالادارة العامة للطب الوقائي د. جيهان عيسى حمد عن تقرير الوضع العالمي للاصابة بفيروس كورونا حيث سجلت دولة الصين 77.042 حالة اصابة ، وبلغ عدد القادمين من الخارج 12 شخصاً منهم 5سودانيين و6 صينيين و شخص واحد من جنسيات أخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)