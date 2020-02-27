والي الخرطوم يلتقي الجموعية ويعد بحل النزاع نهائياً وإرجاع الحقوق لأصحابها

إلتقى والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد أمس بوفد قبيلة الجموعية بالريف الجنوبي لمحلية أمدرمان والريف الشمالي لمحلية كرري برئاسة العمدة آحمد غانم، عمدة الجموعية بحضور لجنة المساعي الحميدة التي تعمل للتوصل لصلح بين قبيلتي الجموعية والهواوير.

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وأكد وفد الجموعية برئاسة العمدة أنهم جاءوا للاجتماع بقلب مفتوح بعد أن لمسوا جدية في طي صفحة الخلافات والتوصل الى حل للمشكلة التي أدت للنزاع من جذورها، وطالبوا بالاسراع في حل النزاعات حول الأراضي الزراعية والسكنية وحفظ الحقوق التاريخية.

من جهته قال والي الخرطوم بحسب صحيفة الجريدة ان هذه المشكلة قديمة وتطاول أمدها ولابد من حلها وتقديم نموذج لأهل السودان في الجودية والصلح مع إلتزام الولاية بحفظ الحقوق لأصحابها وإرجاع أي حق لأصحابه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)