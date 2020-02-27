إبراهيم الأمين يرهن تعافي الاقتصاد بتأهيل مشروع الجزيرة

رهن القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير د إبراهيم الأمين تعافي الاقتصاد السوداني بإعادة وتأهيل مشروع الجزيرة ، وأعلن في الوقت ذاته رفضه لتدويل قضية المشروع، وجدد حرص قوى إعلان الحرية والتغيير على معالجة قضايا مشروع الجزيرة حتى يعود قاطرة للإقتصاد الوطني بتوفير حاجة البلاد من القمح وسد الفجوة الغذائية.

Advertisements

وأكد أن قيادات الجزيرة مؤهلة لحل كافة القضايا داخل الولاية، وقال د. الأمين في تصريحات صحفية على هامش زيارة وفد المجلس السيادي للوقوف على قضايا الكنابي بالجزيرة بحسب صحيفة الجريدة أمس الاول قال: لن تستطيع جهة تركيعنا اذا ما تعافى مشروع الجزيرة ، وشدد على ان حدوث أي خلل أمني في الجزيرة سينعكس سلباً على الدولة ككل لخصوصية موقع الولاية ومواردها ، وأكد دعم الحكومة الانتقالية لمواطني الكنابي وأردف: ( أهلنا بالكنابي في تزايد مستمر وهم في حوجة للتمدد والتوسع وهو حق مشروع ولهم الحق في نيل كافة الخدمات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)