مواطنو أبو آدم: التخطيط العمراني منح مواطناً قطعة أغلقت شارعين

اشتكى مواطنو أبو آدم مربع 4 بمحلية جبل أولياء، من تضررهم من منح مواطن قطعة تحمل الرقم 109، وأرجعوا ذلك لأن القطعة تبعد اقل من 5 امتار من القطع المجاورة لها، مما تسبب في اغلاق الطريق الممتد من ناحية الاتجاه الشرقي حتى الغربي، بالاضافة الى صعوبة دخول سيارات الدفاع المدني، والاسعاف، والنجدة في حال وقوع كارثة بالحي ، بجانب ان القطعة تسببت في تخزين مياه الامطار حولها.

Advertisements

وطالب المواطنون الجهات ذات الاختصاص بتسجيل زيارة عاجلة لهم ، لايقاف صاحب القطعة الذي شرع في تشييد منزله لجهة ونوهوا الى ان القطعة من ضمن أربع قطع ناصية، وأردفوا: صاحب القطعة بدأ البناء من جهة الجنوب واعتبروا أن ذلك بداية خاطئة، وكشفوا عن أن والي الخرطوم السابق وافق على مقترح لجنة التخطيط العمراني بتعويض صاحب القطعة في موقع آخر الا أن لجنة أخرى رفضت ذلك المقترح بحجة ان ابو آدم لها تخطيط نمطي واحد.

وقال المواطنون لصحيفة الجريدة: تقدمنا بخطاب الى وزارة التخطيط العمراني ولم نجد أي إستجابة منها، على الرغم من أن جميع مهندسي المساحة بوزارة التخطيط العمراني على علم تام بذلك الخطأ الفادح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)