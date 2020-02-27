مصادر: الحرية والتغيير و آلاء صلاح ضمن مرشحي نوبل

التاريخ: 27-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة كشفت مصادر مطلعة على جوائز نوبل للسلام أن حركة “إعلان الحرية والتغيير” السودانية والناشطة السودانية “آلاء صلاح” ضمن المرشحين لنيل الجائزة المرموقة، Advertisements وبحسب موقع صحيفة السوداني، تم أيضاً ترشيح الناشطة السويدية غريتا تونبرغ وحركة الاحتجاجات في هونغ كونغ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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