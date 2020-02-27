الشرطة تستجيب لمطالب مئات الضباط المستقيلين

التاريخ: 27-فبراير-2020
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شكل المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول “عادل بشائر” لجنة عاجلة لمعالجة قضية الدفعة (57) ثانويين بكلية علوم الشرطة والقانون، والدفعة (36) جامعيين جمارك، الذين تقدم منسوبوهما باستقالاتهم احتجاجاً على حجبهم عن الترقية التي شملت ترقية دفعة أحدث منهم بعام وعامين، ويشمل عمل اللجنة كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترقيات في الشرطة.
وقال مصدر إن المدير العام لقوات الشرطة شكل “الأربعاء” لجنة لمعالجة مشكلة منسوبي الدفعتين المحتجين على حجبهم من الترقية من رتبة النقيب إلى رتبة الرائد، ووجه أعضاء اللجنة بمراجعة كل الإشكالات المتعلقة بمسألة الترقي في كل وحدات ورتب الشرطة المختلفة.
وكشفت المصادر عن ارتياح كبير ساد أوساط منسوبي الدفعتين بشأن اللجنة التي عكفت على بدأ أعمالها الأولية في المعالجة.
وبحسب صحيفة السوداني، كان المئات من منسوبي الدفعة (57) ثانويين و(36) جامعيين قد تقدموا باستقالاتهم من الشرطة احتجاجاً على حجبهم عن الترقي في الكشف الأخير الذي شمل ترقية الدفعة 37 جامعيين وهي أحدث من الدفعة 36 بعام و57 بعامين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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