ذبح طالب بجامعة الجزيرة

شهدت جامعة الجزيرة جريمة قتل بشعة تعرض لها احد الطلاب مساء امس الاول، بعد ان اعترضه مسلحون مجهولون وذبحوه عقب مشاركته في ندوة سياسية، فيما شارك مئات الطلاب في تشييع جثمان الطالب معتز محمد أحمد عبد الرحمن.

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وقال أحد الطلاب، إن معتز كان عائداً الى المساكن الجامعية ليلة الثلاثاء، وتعرض للهجوم من مجهولين وذبح بالسكين، من جهتها طالبت حركة جيش تحرير السودان في بيان حصلت عليه صخيفة آخر لحظة، طالبت الحكومة بالتحقيق الفوري ومعرفة ملابسات الحادثة، فيما باشرت السلطات بالجزيرة تحرياتها في معرفة أسباب مقتل الطالب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)