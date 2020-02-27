أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020م

التاريخ: 27-فبراير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* ردت على النيابة رسمياً مصر: (قوش) غادر أراضينا

* الخارجية تعيد (10) دبلوماسيين للخدمة و(الصيحة) تنشر الأسماء

* طائرة إماراتية لنقل السودانيين من الصين و(8) طلاب يفضلون البقاء

* السماح لشركات باستيراد وبيع الجازولين بالسعر التجاري الجريدة:

* ترحيب واسع من الشارع السوداني بزيارة رئيس المانيا

* (الجريدة) تطلب شهادة الخكطيب وموسى هلال في قضية الدعم السريع السوداني: Advertisements *(103) جنيه سعر التجاري لجالون الجازولين وزيادة محطات الوقود

* (السوداني) تنشر أسماء الدبلوماسيين الذين أعيدوا للخدمة

* الشرطة تستجيب لمطالب مئات الضباط المستقلين المجهر:

* الرئيس الألماني يصل البلاد اليوم و(البرهان) في استقباله بالمطار

* الطاقة والتعدين: توزيع جازلوين تجاري بمبلغ (103.5) جنيهاً للجالون آخر لحظة:

* قرارات مرتقبة بمصادرة شركات وعقارات للنظام السابق

* بعد البنزين.. بيع الجازولين بالسعر التجاري الدار:

* بيع وتوزيع الجازلوين بالسعر التجاري بمحطات محددة

* النيابة تطالب بسحب ملف الملازم القتيل عصام محمد نور

* إعادة الكثيرين من المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية

* الصحة: لا وجود لحالات إشتباه بـ (كورونا) بالخرطوم

* السعودية تقرر تنظيم بطولة دوري لكرة القدم للسيدات

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس واللغة الانجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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