السودان يعلن سعر جديد للجازولين.. تعرف على سعر اللتر

قال مصدر بوزارة النفط يوم الأربعاء إن السودان رفع سعر الجازولين المباع تجاريا في بعض محطات الوقود إلى 23 جنيها سودانيا ويشار الى أن السعر قبل الزيادة نحو 4 جنيهات وتنفذ الزيادة بدءا من من يوم الاربعاء 26 فبراير 2020.
وطالبت وزارة النفط شركات التوزيع التي سمحت لها الحكومة بإستيراد الوقود بمراعاة تحديد المحطات للبيع بالسعر التجاري والعمل لمدة 24 ساعة.
وبحسب أخبار الخليج 365 رفع السودان سعر البنزين المباع تجاريا في بعض محطات الوقود إلى 28 جنيها سودانيا للتر من 6 جنيهات بدءا من منتصف شهر فبراير الجاري.
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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