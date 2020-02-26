جنوب السودان ترفض الاتهامات التي تضمنها تقرير مجلس حقوق الإنسان

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الأربعاء 26 فبراير 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
رفض صامويل ليومنسوك مدير عام شئون العلاقات متعددة الأطراف في حكومة جنوب السودان، اليوم "الأربعاء"، الاتهامات التي تضمنها التقرير الصادر مؤخرا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وصف جنوب السودان بأنها "تعتبر واحدة من بين الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان".
وأكد ليومنسوك - وفق ما أوردته راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية - أن الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تحسين سجل حقوق الإنسان تمضي قدما، "ما يتعارض تماما مع تلك الصورة غير الصحيحة التي يطرحها تقرير مجلس حقوق الإنسان لجنوب السودان".
وتابع "حكومة جنوب السودان تود أن تؤكد أننا نمتلك مجموعة من التقاليد والأعراف ذات الجذور العميقة والتي تلزمنا بالاحترام المتبادل لكل جوانب الحياة، ومن ثم، فإن أي شخص يرتكب جريمة أو يمس كرامة المرأة في جنوب السودان يواجه بعقوبات قاسية".
كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال -في تقرير الأسبوع الماضي- إن جنوب السودان تشهد انتهاكات حقوقية واسعة.
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