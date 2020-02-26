نتيجة مبارة الأمل عطبرة والمريخ الفاشر تنتهي بالتعادل الايجابي

الخليج 365 : انتهت مباراة الأمل عطبرة والمريخ الفاشر بالتعادل الايجابي بهدف وحيد ليواصل الامل عطبرة مسلسل التعادلات خلال الجولة الـ”21″ من بطولة الدوري الممتاز،وبهذه النتيجة رفع الأمل رصيده إلى”35″ نقطة، فيما وصل المريخ الفاشر إلى”37″ نقطة.

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