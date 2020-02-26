البربري يستعد لحفل مارس ورمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بعد غياب عن جمهوره في ليالي البروف الغنائية، يعود الفنان الشعبي يوسف البربري مساء الثاني من مارس القادم عبر حفل ساهر يقدم فيه مجموعة من أغنياته الجديدة والمسموعة، وباقة من أشهر أغنيات الحقيبة والأغنيات الشعبية.
كما يستعد البربري بحسب صحيفة آخر لحظة للإطلالة في سهرة تلفزيونية تبثها قناة تاسيتي أنغام خلال شهر رمضان المعظم، وتتناول السهرة الكثير من محطاته الفنية وتجربته في التلحين، وأبرز الأغنيات التي قام بتلحينها واهدائها لفنانين شباب.
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