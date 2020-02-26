لجنة التجار بالسعودية تطالب بإرجاء استيراد المواشي

الخليج 365 :
طالبت لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية والصناعية بجدة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بإرجاء استيراد المواشي من السودان إلى ثلاثة أو أربعة أشهر حتى يتم تصريف الكميات الضخمه من المواشي فى السوق السعودي لما سيتم استيراده من المواشي السودانية.
وأكد خطاب التماس صادر موجه للوزارة المعنية وممهور بتوقيع رئيس اللجنة بحسب صحيفة آخر لحظة، إن هناك كميات ضخمة تم إستيرادها مسبقاً.
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