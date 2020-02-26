وزير الطاقة والتعدين يتعهد بإزالة المُعوقات التي تواجه الشركات الروسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تعهد وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، بإزالة كافة المعوقات التي تعترض استثمار الشركات الروسية في مجال التعدين مع كافة الجهات ذات الصلة.
وبحث وزير الطاقة والتعدين اليوم “الأربعاء” آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع سفير دولة روسيا بالخرطوم فلاديمير تشيلتوف، وبرفقته المدير العام، لشركة ميروقولد الروسية ميخائيل بوتوبكين والمدير التنفيذي لشركة الروسية للتعدين العاملتين بالسودان.
وأكد الوزير إلتزامهم بالاتفاقيات القديمة مع الشركات العاملة في مجال التعدين مع السعي لتطوير الاتفاقية الجديدة لمواكبة العالمية وتعظيم العائد منها لصالح الدولة في المربعات المطروحة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية التحضيرات الجيدة لانعقاد اجتماعات اللجنة السودانية الروسية بالخرطوم في الفترة من (10-11) مارس القادم من العام الحالي ، وما يتمخض عنها من مشروعات اقتصادية لصالح البلدين.
من جانبه أعرب سفير روسيا بالخرطوم فلاديمير تشيلتوف ، عن أمله في تطوير التعاون مع السودان من خلال علاقة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وطالب بضرورة تهيئة مناخ الاستثمار للشركات الروسية حتي تحقيق زيادة الإنتاج في اقرب فترة ممكنة.
وتتعاون وروسيا والسودان في المجالات التعدينية والنفطية والعسكرية والسياسية، ويعقد سنوياً اجتماعات وزارية مشتركة بين البلدين، و يجرى الاجتماع القادم في الخرطوم في العاشر من مارس القادم من العام الحالي.
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