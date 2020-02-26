المريخ يستعيد صدارة الممتاز بثلاثية نظيفة في شباك حي العرب

الخليج 365 : بثلاثية نظيفة في شباك حي العرب استعاد المريخ صدارة الدوري الممتاز وذلك في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاربعاء بمدينه بورتسودان وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس للبطولة في دورتها الثانية ، انتهي الشوط الأول بتقدم المريخ بهدف الغاني ريشموند من ركلة جزاء في الدقيقة 30 وفي الشوط الثاني أضاف السماني الصاوي الهدف الثاني في الدقيقة 50 ويختتم التش اهداف المريخ بهدف رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرتفع المريخ برصيده الى 44 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد خي العرب في 30 نقطة. المادة السابقة الطاقة والتعدين تسمح للقطاع الخاص باستيراد الجازولين التجاري المقالة القادمة وزير الطاقة والتعدين يتعهد بإزالة المُعوقات التي تواجه الشركات الروسية

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