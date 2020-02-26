شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن موافقتها على استيراد وتوزيع وبيع الجازولين بالسعر التجاري بواقع “23” جنيهاً للتر إلى حين إشعار آخر اعتبارا من اليوم “الأربعاء”. وطالبت الوزارة طبقاً لقرار ممهور بتوقيع الوزير تحصل “باج نيوز” على نسخة منه الشركات بتحديد محطات معينة للبيع بالسعر التجاري مع مراعاة العمل لمدة ٢٤ ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة والتعدين تسمح للقطاع الخاص باستيراد الجازولين التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.