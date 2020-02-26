قرار مفاجئ يرفع سعر جالون الجازولين التجاري إلى (103) جنيهات

الخليج 365 :

أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قراراً مفاجئاً قضى بالسماح لبعض الشركات بإستيراد وتوزيع الجازولين بالسعر التجاري. وكشف خطاب معنون من الوزير بتحديد سعر اللتر بـ (23) جنيهاً ليصل سعر جالون الجازولين إلى (103) جنيهات. وألزم القرار الشركات الراغبة في الشراء بالسعر التجاري بتحديد المحطات مع مراعاة العمل لمدة 24 ساعة اعتباراً من يوم الاربعاء 26 فبراير الجاري.

وأصدرت وزارة الطاقة والتعدين في وقت سابق تعرفة تجارية للبنزين قضت ببيع الجالون بـ (126) جنيهاً. وقال منشور صادر أن الوزارة وافقت على استيراد البنزين بالسعر التجاري مدعوماً بقيمة (50٪) ليباع اللتر بـ (28) جنيهاً والجالون بـ (126) جنيهاً.