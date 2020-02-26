تراجُع صادر القطن السنوي لأقل من (7%) من الإنتاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، عن تراجع صادِر القطن السنوي لأقل من (7%) من حجم الإنتاج، ورحّب بالاستثمارات السعودية في صناعة الغزل والنسيج، وأكد تقديم دراسة الجدوى للمشروعات الاستثمارية بالتنسيق مع الإدارة المختصة والجهاز القومي للاستثمار.

وأوضح الوكيل خلال استقباله أمس نائب مدير مجموعة عجلان السعودية محمد الأرماني، أن إنتاج السودان من القطن (750) ألف طن سنوياً، يصدر منه (50) ألفاً فقط، وأضاف أن الفرصة مواتية لتدفّق الاستثمارات الخارجية، ورحّب باستثمارات مجموعة عجلان.

من جانبه، أوضح محمد الأرماني، أن زيارتهم هدفت للوقوف على امكانات زراعة القطن والغزل والنسيج بمشروع متكامل باستثمار مبدئي أولي (60) مليون دولار، وأن المجموعة تخطط لزراعة (100) ألف فدان على مراحل بأحدث الطرق، بجانب مشروع إنشاء مركز للبحوث الزراعية لتطوير وإنتاج البذور وإنتاج المحصول بجودة عالية، وإنشاء محالج للقطن على أعلى مستوى، ومصنع للغزول والملابس من قطن المشروع نفسه.