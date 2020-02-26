للمرة الثالثة.. المالية تبرم إتفاقاً لشراء القمح دون عطاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم (باج نيوز) أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أبرمت اتفاقاً مع إحدى الشركات يقضي بشراء (80) ألف طن من الغلال بواقع (30) ألف جنيه للطن.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الوزارة ابرمت الاتفاق دون طرح عطاء مسبق للشركات كما جرت العادة.

وأوضحت أن المالية اشترت بما قيمته (2.400) ترليون جنيه بالعملة المحلية بواقع حساب الدولار (120) جنيهاً.

ويتراوح سعر الطن العالمي للقمح ما بين (240- 250) دولار.

وبحسب حديث مصادر (باج نيوز) فإن المالية منحت ذات الشركة (54) ألف طن من الكمية لطحنها وتوزيعها، بينما نالت شركة أخرى (26) ألف طن.

وانتقدت المصادر الخطوة لجهة عدم طرح عطاء ومنح شركات صنفت بعدم الالتزام بتوزيع حصصها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها وزارة المالية على شراء قمح من شركات دون طرح عطاء مسبق.