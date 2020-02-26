شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
علم (باج نيوز) أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أبرمت اتفاقاً مع إحدى الشركات يقضي بشراء (80) ألف طن من الغلال بواقع (30) ألف جنيه للطن.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الوزارة ابرمت الاتفاق دون طرح عطاء مسبق للشركات كما جرت العادة.
وأوضحت أن المالية اشترت بما قيمته (2.400) ترليون جنيه بالعملة المحلية بواقع حساب الدولار (120) جنيهاً.
ويتراوح سعر الطن العالمي للقمح ما بين (240- 250) دولار.
وبحسب حديث مصادر (باج نيوز) فإن المالية منحت ذات الشركة (54) ألف طن من الكمية لطحنها وتوزيعها، بينما نالت شركة أخرى (26) ألف طن.
وانتقدت المصادر الخطوة لجهة عدم طرح عطاء ومنح شركات صنفت بعدم الالتزام بتوزيع حصصها خلال الفترة الماضية.
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها وزارة المالية على شراء قمح من شركات دون طرح عطاء مسبق.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. المالية تبرم إتفاقاً لشراء القمح دون عطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.