صيادلة : انعدام علاج الملاريا “أمر كارثي”

وصف صيادلة، استمرار انعدام علاج الملاريا بالصيدليات الخاصة بأنه “أمر كارثي”، وحذّروا من دخول الأدوية المُهربة لعدم نقلها بصورة علمية. وكشف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات الخاصة الأسبق، د. نصري مرقص يعقوب لـ صحيفة (مصادر)، عن انعدام أدوية “الراجمات” من الصيدليات، وقال إن الكمية المطروحة من قبل الامدادات الطبية لاتكفي الحاجة، منوهاً إلى أن ندرة علاج الملاريا استمر لحوالي الشهرين، داعياً إلى استثناء العلاج و إرساله عبر الطيران. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365) ‫‫‫‫

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