تاور : الصوفية من الركائز المجتمعية المهمة لحفظ التوزان

ثمن بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادي لدى زيارته اليوم مسيد الشيخ المكاشفي بمحلية المناقل ، دور الصوفية واعتبرها من المفاتيح والركائز المجتمعية المهمة لحفظ التوزان بالبلاد ، معلناً مساندته ودعمه للصوفية والتقابة لتأدية رسالتها تجاه المحتمع .

و أكد تاور بحسب سونا أن زيارته للولاية تهدف لتلمس أوضاع المواطنين وتأكيد مساندة الدولة لجهود حكومة الولاية تجاه الإهتمام بهموم الولاية ونهضة مشروع الجزيرة ، وأشاد بدور اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف وقيامه بمسوليات كبيرة إنابة عن الدولة .

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من جانبه أكد اللواء صبير والي الولاية أن زيارة عضو المجلس السيادي للولاية تمثل دفعة معنوية كبيرة لمزيد من البذل والعطاء ، ولفت لتعارض المنهج الصوفي مع الجهوية والتعصب والغلو في الدين والذي يعتمد على الوسطية مما أسهم في إطفاء العديد من النزاعات والصراعات وعزز ممسكات الوطنية .

فيما أعلن ممثل خليفة الشيخ المكاشفي ترحيبه بزيارة الوفد ، متمنياً أن تنعم البلاد بالإستقرار والرخاء و أن يعم السلام كل ربوع الوطن .

وقال دكتور إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير إن الطرق الصوفية ساهمت في نشر الدعوة والمحبة والسلام بين الناس .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)