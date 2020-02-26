“كورونا” يغلق شارع الربط بمستشفى الخرطوم

أغلقت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم “الأربعاء”، شارع الربط الذي يفصل بين مستشفيي الشعب والخرطوم التعليمي، ما أثار حفيظة المواطنين الذين يعبرون بالطريق.

Advertisements

وأبدى مواطنون تحدثوا لـ صحيفة (مصادر)، مخاوفهم من تحويل جزء من مستشفى الخرطوم كمركز لعزل الوافدين من الصين المشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، وطالبوا بتخصيص موقع خارج نطاق الزحام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)