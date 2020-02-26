علماء السودان تناشد بالدعاء لرفع الغلاء والبلاء

ناشدت هيئة علماء السودان العلماء والأئمة والدعاة للتضرع والقنوت في الجمع والجماعات لرفع الغلاء والبلاء عن العباد والبلاد.

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وقال بروفيسور محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان في تصريح لـ(سونا) مخاطباً الشيوخ والدعاة إن الغلاء والبلاء الذي نزل بالبلاد يحتاج إلى كثرة الاستغفار والدعاء وزاد بالقول، كما هو معلوم مانزل بلاء إلا بمعصية وما ارتفع إلا بتوبة مستطرداً بقول الله تعالى لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ماكانوا يعملون ) سورة الانعام (43 – 42).

وطالب صالح الشيوخ بجعل أول يوم جمعة من هذا الشهر الحرام شهر رجب المبارك بداية لإسبوع القنوت والتضرع إلى الجمعة التي تليها، موضحاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع قنوت النوازل فقنت شهراً في بعض الحالات، مشدداً على ضرورة تركيز الدعاء والقنوت على رفع البلاء والغلاء، بعيداً عن أي شئ آخر لجهة أنه قنوت عام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)