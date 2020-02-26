لجنة المؤتمر الاقتصادي تُجيز تصوراً بتشكيل خمس لجان

التاريخ: 26-فبراير-2020 فى : اقتصاد 4 مشاهدة Advertisements عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الاقتصادي اجتماعها اليوم بمجلس الوزراء برئاسة د. هبة أحمد علي وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير وممثلي الوزارات المختصة والقطاع الخاص. وأجاز الاجتماع بحسب سونا التصور الخاص بتشكيل خمس لجان فرعية للإعداد للمؤتمر شملت لجان المالية، الخدمات والضيافة، المراسم والأمن، السكرتارية، الإعلام. وأمن الاجتماع على ضرورة تقديم اللجان الفرعية تصورها يوم الاثنين القادم توطئة لإجازته من اللجنة التحضيرية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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