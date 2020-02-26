المريخ يستعيد الصدارة بثلاثية في السوكرتا

استعاد المريخ (44 نقطة) بحسب مصادر، صدارة الدوري الممتاز مؤقتاً، إثر تغلبه على مضيفه حي العرب بورتسودان (30 نقطة)، بثلاثة أهداف دون مقابل، لحساب الجولة الخامسة من الدورة الثانية لبطولة الممتاز.

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وجاءت أهداف المريخ على مدار شوطي المباراة، بعد أن أنهى الفريق الشوط الأول بهدف الغاني ريشموند من ركلة جزاء ارتكبت مع الظهير الأيسر أحمد آدم في الدقيقة (32)، وأضاف هدفين آخرين في الدقيقتين (7 و44) بقدم لاعبيه السماني الصاوي وأحمد حامد التش.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)