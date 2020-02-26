لوحة بشعار الثورة في استقبال الرئيس الألماني

تمكن فنان سوداني من تجسيد شعار ثورة ديسمبر المجيدة (حرية، سلام، وعدالة) في لوحة فنية تعكس حضارة السودان المتمثلة في أهرامات وآثار البجراوية.

وصمم الفنان بهاء الدين المبارك اللوحة بمثابة تحية خاصة للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارته والوفد المرافق له للبلاد يومي غد وبعد غد.

وأوضح بهاء الدين المبارك (مصمم لوحات) في استطلاع لـ(سونا) قبيل الزيارة التاريخية للرئيس الألماني للبلاد، أن اللوحة عسكت حضارة وتراث السودان متمثلة في الأهرامات وآثار البجراوية بجانب موارد البلاد المتعددة كالصمغ العربي، مشيراً إلى أن اللوحة تتميز بكتابتها باللغتين العربية والألمانية، كما تعكس اللوحة التقارب والتعاون بين الشعبين السوداني والألماني.

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وقال إن ألمانيا تعتبر بوابة للدول الأوروبية بالنسبة لصادرات السودان خاصة سلعة الصمغ العربي ، داعياً إلى الاستفادة من التقنيات الألمانية في مجال القيمة المضافة للمنتجات السودانية خاصة سلعة الصمغ العربي، مشيداً بجودة الصناعات الألمانية وتميزها في المجال التكنلوجي والتقني .

وعدد مشاركاته الخاصة في تصميمه للوحات في إطار العلاقات الإقليمية والدولية حيث شارك بلوحة مقدمة للسيدة شيلشي كابوبي الأمين العام للكوميسا تحت شعار( الكوميسا تكامل إقليمي من أجل تنمية مستدامة ) بهدف دعم التعاون المشترك للقضايا التجارية والاقتصادية والقانونية .

من جانبه قال الأستاذ الإعلامي علي أبايزيد إن العلاقات بين السودان وألمانيا تاريخية بين البلدين، وستفتح زيارة الرئيس الألماني للسودان مجالات كثيرة خاصة في الجانب الاقتصادي بالاستفادة من التقنية المتطورة التي تمتلكها ألمانيا فى المشروعات التنموية والصناعية ما يمكن السودان من الاستفادة من موارده المتعددة من خلال إدخال التكنولوجيا الألمانية .

وأوضح أن المانيا تعتبر رابع أقوى دولة في الاقتصاد ، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الألماني تعد فرصة طيبة للسودان لتنمية المشاريع والطاقة الشمسية والمياه ولفت الانتباه إلى انفتاح ألمانيا على العالم ومساهمتها في تنمية مشاريع التنمية بالقارة الإفريقية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)