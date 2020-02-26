تدشين إنتاج مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة

التاريخ: 26-فبراير-2020
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دشن والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري رئيس مجلس إدارة مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة اليوم بحضور عدد من القيادات ، دشن بداية إنتاج مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة والذي ينتج الكاتشب والصلصة والمربات بأنواعها.
وأكد الوالي في تصريح لـ(سونا) دعم حكومة الولاية ووقوفها مع المصنع حتى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والمحلي ، مشيداً بشركاء المصنع وحرصهم على استمرار تشغيل المصنع بطاقته الكلية.
وأشار إلى أهمية مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة ودوره الكبير في ربط الأسواق القومية والمحلية بالمنتوجات الزراعية، فضلاً عن تشغيل العمالة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية والمساهمة في معالجة القضايا الاقتصادية بالبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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