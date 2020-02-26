والي غرب كردفان: المساس بالنيابة خط أحمر

قال والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله إن مقتل وكيل نيابة المجلد محمد باشا يس يعد أمراً مؤسفاً ودخيلاً على مجتمع الولاية المتسامح والمتوجه نحو السلام الاجتماعي والاستقرار ، مبيناً أن النيابة العامة جزء من المنظومة الأمنية والمساس بها خط أحمر .

وكشف في تصريح لـ(سونا) عن توجيه كافة الأجهزة النظامية للقيام بدورها في جمع المعلومات وتعقب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية لن يهدأ لها بال حتى تقبض على الجناة وتحقق الهدف المنشود.

وأشار إلى التواصل مع كافة الإدارات برئاسة الشرطة في المركز لتوفير كل كوادر ومعينات كشف الحقائق بغية الوصول إلى الحقيقة،داعياً كافة المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية ومساعدتها لتنفيذ مهمتها.

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وأكد والي ولاية غرب كردفان العزم على فرض هيبة الدولة.

و قال إن لجنة أمن الولاية عازمة على الوصول إلى الجناة وتمليك الحقيقة للرأي العام.

وتشير (سونا) إلى أن وكيل نيابة المجلد بمحلية أبيي قد تم اغتياله بمنزله مساء أمس الثلاثاء على يد مسلحين مجهولين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)