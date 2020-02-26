النائب العام ينفي تعرض (وداد) لسوء معاملة في الاحتجاز

نفت النيابة العامة تعرض المتهمة وداد بابكر لسوء المعاملة في الاحتجاز، وأكدت أن ماتردد في وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إطلاق سراح المتهمة وداد بابكر لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه غير صحيح أو أن زوجها الرئيس المخلوع طلب محامي خاص له علاقة بالنائب العام للترافع عنها.

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وأوضحت النيابة بحسب تصريح صحفي أوردته صحيفة اليوم التالى اليوم الأربعاء أن النائب العام يتعامل بمهنية وفقاً لأحكام القانون ولن يسمح بأي علاقة خاصة تعيق اجراءات العدالة، وأنه لم يتم تقديم أي طلب أمام النيابة العامة بسوء معاملة للمتهمة وداد أو أي متهم قيد الانتظار، وتشير النيابة إلى أن المتهمة قيد الحجز كغيرها من المتهمات فى الأماكن المقررة للمتهمات قيد الانتظار، وتوفر الجهات المختصة مايمكن لحفظ حقوق وكرامة المتهمين.

وأكدت النيابة أن الناس سواسية أمام القانون وفقاً لما ورد بالوثيقة الدستورية، وقانون الاجراءات الجنائية، وأنها تحترم حقوق المتهمين الوارده بالوثيقة والقانون وقد كفلت النيابة وفقاً لذلك للمتهمين زيارة عائلاتهم والعلاج لدى أطبائهم الخصوصيين والمستشفيات الخاصة، واتخذت كل التحوطات فى عدم تعريض أي متهم للتعذيب أو أية معاملة تحط من كرامة الإنسان، وكفلت حقوقاً كانت غائبة طوال ثلاثين عاماً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)