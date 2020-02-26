إحباط محاولة تهريب ذهب وعملات أجنبية

تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم بحسب اليوم التالى خلال شهر فبراير الحالي من إحباط محاولة تهريب (12.301) كيلو ذهب وكميات من العملات الأجنبية مهربة إلى خارج البلاد. وأفشلت ورديات جمارك المطار المختلفة محاولات التهريب المتنوعة بحوزة نساء مخبأة في مناطق حساسة، وضبطيات أخرى بفضل الرقابة اللصيقة لقوات جمارك مطار الخرطوم وأجهزة المراقبة الحديثة.

وقال العميد طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم حسب “المكتب الصحفي للشرطة” إن قواته تمكنت من تحقيق الضبطيات في فبراير الحالي، من ضبط وردية الكرار مغادرة (18) سبيكة صغيرة مخبأة في مناطق حساسة للنساء تزن (977) كيلو، وضبط ثلاث سبائك كبيرة تزن (8179) كيلو بواسطة وردية الكرار تارمك.

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وأشار إلى ضبط وردية ذو النورين مغادرة (11) سبيكة صغيرة بمناطق حساسة لسيدات تزن (2271) كيلو

موضحاً أن وردية الصديق مغادرة وضعت يدها على (7) سبائك صغيرة تزن (462) جرام، إضافة إلى إحباط تهريب (7) سبائك مع نساء تزن (412) جراما عبر وردية الفاروق مغادرة.

وأضاف العقيد حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مدير فرع الصالات والتارمك أنه تم ضبط (242550) ريال سعودي ومبلغ (50.000) دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ (21.290) يورو. داعياً المواطنين إتباع الطرق القانونية لحمل العملات الأجنبية وفق المسموح به مبلغ ثلاثة الآف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وأوضح أن الكمية المسموح بها من الحلي الذهبية المسموح بها للنساء (150) جرام للزينة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)