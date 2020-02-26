والي الخرطوم: يوجه بنزع الأراضي الواقعة بمجاري السيول

أعلن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد اليوم بحسب سونا أنه سيقوم بزيارات ميدانية للمحليات للوقوف على الاعمال التي تمت لتصريف مياه الخريف وتروس الحماية من فيضان النيل.

ووجه الوالي بنزع الأراضي التي تقع في الخيران ومجاري السيول .

كما أعلن الوالي خلال ترؤسه اليوم للإجتماع الموسع للخريف- عن إضافة الدعم السريع وسلاح المهندسين لآلية الخريف

وحضر اللقاء المعتمدون والمديرون العامون لوزارات البنى التحتية والمواصلات والتخطيط العمراني والمالية والاقتصاد والزراعة والثقافة والإعلام والمجلس الاعلى للبيئة وهيئة النظافة والدفاع المدني .

وطالب عابدون بتحديد الإحتياجات المطلوبة لعمل الصحة والدفاع المدني المصاحب للخريف، والتنسيق مع (DDR) فيما يتعلق بحفر الابار في المناطق المنخفضة ووجه بالتركيز على تشييد المصارف المكشوفة وذلك لسهولة نظافتها .

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وكان المهندس الصافي احمد ادم مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات ورئيس آلية الخريف قد قدم للإجتماع الجدول الزمني الخاص بإنفاذ خطة الخريف معلناً أن العمل بدأ فعلياً خارج المركزفي تقوية التروس النيلية وتطهير خيران التصريف الطبيعي والمصبات على النيل.

وأعلن أن الخطة ستبدأ في الأول من مارس في كل التروس والخيران بواسطة آليات وزارة البنى التحتية والمواصلات فيما ستبدأ اعمال المقاولين في الأول من أبريل القادم في تطهير كل المصارف بطول يصل الى 900كلم موزعة على المحليات وصيانة آبار تصريف المنخفضات وحفر آبار جديدة لتصريف مياه الميادين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)