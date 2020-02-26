قيادي بالمؤتمر الشعبي يزور اسرائيل

فجرّ قيادي شبابي بحزب المؤتمر الشعبي، قنبلة سياسية داوية، بإعلان زيارته لدولة الكيان الصهيوني “إسرائيل”، خلال الأسبوع الحالي.

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وأكد القيادي الشعبي خبر الزيارة لـ صحيفة (مصادر)، وأعلن أنه سيزور مدينة القدس وقطاع غزة والمشاركة مع مجموعة شبابية تضم مسلمين ومسيحيين ويهود في حوار مفتوح مع رموز يهودية بارزة داخل الكنيست الإسرائيلي، وعقد لقاءات سياسية وفكرية في منابر ومنتديات داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح القيادي الشبابي؛ الذي شغل من قبل منصب الأمين العام لشباب المؤتمر الشعبي، وشارك بفاعلية في ثورة ديسمبر، إنه أخطر عدداً من قيادات ورموز الحزب بالزيارة، ولم يجد منهم اعتراضاً على خطوته؛ التي قال إنها تعبر عن قناعاته الفكرية ومواقفه السياسية الخاصة به – على حد تعبيره.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)