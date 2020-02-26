شاهد بالفيديو : شاب “متشبه بالنساء” يثير ضجة على مواقع التواصل السودانية بطريقة حديثه من داخل الحرم !

تداول ناشطون على مواقع التواصل السودانية فيسبوك فيديو لشاب “متشبه بالنساء” أحدث ضجة واسعة على الصعيد السوداني حيث كانت طريقة حديثه توحي أنه يتشبه بالنساء وهو يتحدث قائلاً (إن الرجال يقولون له أنهم يحبونه وهو لا يستطيع التحدث ويتعلثم لسانه) .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 انتشر الفيديو بطريقة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي السودانية
حيث كانت ردود بعض السودانين (تتحرم من الهواء والنفس قادر يا كريم وين أمن الحرم من هذا المنكر) وقال آخرون ( لا حول ولا قوة الا بالله في مكه كمان).
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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