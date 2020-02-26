النيابة العامة تنفي إطلاق سراح زوجة الرئيس المخلوع

الأربعاء 26 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

أكدت النيابة العامة إن المتهمة زوجة الرئيس المخلوع، وداد بابكر، قيد الاحتجاز، ولم يتم اطلاق سراحها كما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي.



وتحقق نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في املاك وعقارات بحي كافوري مسجلة باسم المتهمة وابنائها.

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واوضحت النيابة العامة في بيان اليوم (الاربعاء) ان المتهمة لم تتعرض لسوء معاملة، وانه لم يتم تقديم اى طلب امام النيابه العامه بسوء معاملة للمتهمة أو أى متهم قيد الانتظار.

وتؤكد النيابة أن النائب العام يتعامل بمهنية وفقا لاحكام القانون، ولن يسمح باى علاقة خاصة تعيق اجراءات العدالة.

وأشارت النيابة إلى إن المتهمة قيد الحجز كغيرها من المتهمات فى الأماكن المقررة للمتهمات قيد الانتظار، وتوفر الجهات المختصه مايمكن لحفظ حقوق وكرامة المتهمين.