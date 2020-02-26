وزارة الخارجية تعيد 10 سفراء للخدمة 

الأربعاء 26 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

اعاد مجلس الوزراء السوداني، بناءاً على توصية من وزارة الخارجية، تعيين 10 من الدبلوماسيين إلى الخدمة في درجة السفير.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم (الاربعاء)ان الدبلوماسيين المعادين للخدمة تتفاوت درجاتهم في الخدمة بين الاولى والثانية.

واضاف (البيان) أن اللجنة اعادت 13 من الادارببن في الدرجات التي يشغلها رصفاؤهم في الخدمة حاليا.

وكون مجلس الوزراء لجنة قومية للنظر في كل الذين احيلو إلى المعاش في عهد النظام المعزول.